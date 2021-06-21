Беглов заявил, что нужно прививать в день по 20 тысяч человек

В таком случае удастся пройти пандемию с минимальными потерями.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, что нужно прививать по 20 тысяч человек в день, чтобы пройти пандемию с минимальными потерями. Такой информацией он поделился в эфире телеканала «Россия-24».

Он отметил, что важно, чтобы горожане в ближайшие дни получили хотя бы первую дозу вакцины. Политик добавил, что до 15 августа в городе хотят привить 65% государственных служащих.

«Если каждый привитый приведет одного непривитого в пункт вакцинации, наш город пройдет непростой период с минимальными потерями»,

— сказал Александр Беглов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Смольный проверит информацию о лежащих на полу коронавирусных пациентах.