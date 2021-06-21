Смольный проверит информацию о лежащих на полу коронавирусных пациентах

Смольный проверит информацию о лежащих на полу коронавирусных пациентах
Информацию проверит Смольный. Фото скриншот Вконтакте

Проверка состоится в ближайшее время.

Власти Санкт-Петербурга пока не готовы комментировать видеозапись с лежащими на полу коронавирусными пациентами в 15-й городской больнице на Авангардной улице. Об этом пишет 78.ru, ссылаясь на пресс-службу комитета по здравоохранению.

В ведомстве отметили, что планируют проверить больницу после данных, опубликованных в СМИ. Она состоится в ближайшее время. Напоминаем, что в социальных сетях появилось видео, на котором видны люди, лежащие на матрасах в коридорах. Автор заверил, что ролик был снят в конкретном медучреждении, в котором лечится его брат. Врачи якобы практически не занимаются пациентами, а таблетки приходится покупать за свой счет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Мурашко сообщил о росте заболеваемости COVID-19 более чем в 60 регионах.

больница новости СПб пандемия Смольный


 

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