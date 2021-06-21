Под Кронштадтом перевернулась лодка: пропал один мужчина

Под Кронштадтом перевернулась лодка: пропал один мужчина
Мужчину пока не нашли. Фото: pixabay.com

Непонятно, удалось ли ему выжить, поиски продолжаются.

В Финском заливе в ночь на 13 июня перевернулась моторная лодка. На ней плавали двое: одному удалось спастись, а другого до сих пор ищут. Об этом рассказали петербуржцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось в районе Кронштадта. Двое мужчин решили испробовать в деле новый мотор и уплыли на лодке в Финский залив. По какой-то причине она перевернулась и оба мужчины оказались в воде. Один из них спустя некоторое время забрался на лодку, а другой пропал. Спасшегося мужчину спасли в обед 13 июня – его заметил другой рыбак.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что спасатели вытащили из Невы мужчину с переохлаждением и ушибами.

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