Спасатели вытащили из Невы мужчину с переохлаждением и ушибами

Спасатели вытащили из Невы мужчину с переохлаждением и ушибами
Инцидент произошел ночью. Фото: pixabay.com

Среди ночи в Петроградском районе Петербурга спасатели доставали выпавшего из катера мужчину.

Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 20 июня, на Кронверкской набережной. Около 1:40 катер зацепился за трос, которым зафиксированы понтоны, и потерял ход. В этот момент на борту находились восемь человек.

Как сообщил 78.ru, прибывшие на место спасатели взяли на борт семь человек и доставили их на Дворцовую набережную. В 2:04, когда с троса снимали сам катер, в воде заметили 23-летнего мужчину.

Пловца госпитализировали с переохлаждением и ушибом спины. Другие подробности неизвестны.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Финском заливе спасли байдарочников, которые упали в воду. На место происшествия были вызваны сотрудники МЧС, которые оперативно помогли тонущим.

нева новости СПб спасатели


 

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