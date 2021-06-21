Купание в фонтанах, +35 в тени и температурный рекорд: как Петербург переживает аномальную жару

Петербург уже несколько дней страдает от жары. Пока Роспотребнадзор рекомендует работодателям сокращать рабочий день, а МЧС дает советы, как предотвратить последствия пребывания на солнце, горожане продолжают жаловаться на погоду в социальных сетях.

Последние дни выдались в Петербурге непростыми. В выходные погода гнала горожан к водоемам – на выезде из города собирались пробки, а в пригородные электрички набивались толпы. Жара не покинула Северную столицу и в понедельник. В городе продолжает определять погоду периферия антициклона, который принес 35-градусную жару.

Петербуржцы, которые не привыкли к такой погоде, не без удивления делятся снимками термометров в социальных сетях.

Пока горожанам остается лишь стонать от жары и искать спасения на пляжах. Пляжи Финского залива были заполнены в прошедшие выходные.

Те, кто не смог выбраться за город, решил освежиться в фонтанах. К слову, купание в фонтанах Летнего сада малышей вызвало жаркий спор между петербуржцами.

Кстати 21 июня аномальная жара в Петербурге поставила третий подряд температурный рекорд. Его зафиксировали в 11 утра. Температура воздуха в Северной столице поднялась до +31,3 градуса, побив 15-летний рекорд. В 2006 году в городе было +30,4 градуса.

Рассчитывать на облегчение в ближайшие дни не приходится – и 22, и 23 июня обещают температуру выше +30 градусов.

Пока региональные управления Роспотребнадзора и МЧС выпустили рекомендации, чтобы горожанам было проще справляться с жарой.