Рэпер Гуф воссоединился с бывшей женой Айзой

Рэпер Гуф воссоединился с бывшей женой Айзой
Айза сошлась со своим бывшим супругом. Фото: https://www.instagram.com/aizalovesam/

Артистка считает, что им суждено быть вместе.

Рэпер Алексей Долматов, известный как ГУФ, воссоединился с бывшей супругой Айзой. Об этом стало известно в передаче «Исповедь», опубликованной на сайте видеосервиса Premier.

«Меня недавно спросили, кто мой новый мужчина. И я сказала, что это моя судьба. Да, мы снова сошлись с Лешей. Я снова жена Гуфа. Ну, еще не жена — баба Гуфа»,

— заявила Айза.

Она добавила, что пока испытывает странные чувство в связи с происходящим. А вот совместный сын пары Сэм очень рад такой новости. Айза подчеркнула, что ей все равно на бывшую девушку Гуфа, ведь она «глупая, пустая и поверхностная».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Айза уверена, что экс-супруг, арестованный на Бали, выкрутится.

айза гуф отношения


 

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