Тяжелобольная Казьмина просит помощи у экс-супруга Аршавина и его родных

Тяжелобольная Казьмина просит помощи у экс-супруга Аршавина и его родных
Алиса Казьмина столкнулась с серьёзными проблемами со здоровьем. Фото: скриншот Instagram

Женщине нужно съехать из дома, который принадлежит матери спортсмена, но она не знает, где ей жить.

Бывшая супруга футболиста Андрея Аршавина Алиса призналась, что у нее не осталось сил бороться ни за свое здоровье, ни за недвижимость. Недавно она проиграла апелляционный суд – это значит, что женщине вместе с детьми нужно уехать из дома, который принадлежит матери спортсмена.

Казьмина не теряет надежду и верит, что Аршавин и его родные не бросят ее в сложной жизненной ситуации. Сейчас у женщины выявили тяжелое аутоиммунное заболевание, которое отнимает у нее последние силы. Блогер отмечает, что ей негде жить и просит не выгонять ее из дома.

При этом мать Аршавина уже готовит новый иск – так она хочет вернуть два миллиона рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что мать Аршавина назвала Казьмину мошенницей, которая украла 1 млн евро.

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