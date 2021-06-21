Автомобиль перевернулся и занял две полосы на Таллинском шоссе

Автомобиль перевернулся и занял две полосы на Таллинском шоссе
Автомобиль поставили на колеса. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Петербурга" "ВКонтакте"

На Таллинском шоссе в Петербурге произошло ДТП в результате которого перевернулся автомобиль. Машину уже поставили обратно на колеса.

Дорожный инцидент произошел в понедельник, 21 июня. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Логан перевернулся на Таллинском шоссе», — написал автор записи.

На кадрах видно, что транспортное средство уже вернули в привычное положение. В результате происшествия у машины оказались сильно помяты крыша и передняя часть. Второй участник аварии не зафиксирован.

Причины случившегося не приводятся.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что трое взрослых и двое детей пострадали в ДТП на ЗСД.

дтп новости СПб таллинское шоссе


 

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