В Петербурге снова начнет работать проект «Подвези врача»

В Петербурге возобновят проект «Подвези врача». В Северной столице растет заболеваемость COVID-19, от городских поликлиник выросло число заявок на автоволонтеров.
В городе в середине июня примерно в 5 раз выросло количество вызовов врача на дом, в том числе возросло число желающих вакцинироваться и пройти выездные ПЦР-тесты, сообщила пресс-служба Смольного.
По словам губернатора Александра Беглова, во время зимнего подъема заболеваемости автоволонтеры за три месяца работы проекта помогли врачам добраться на вызовы к 7 294 пациентам.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге в рамках акции «Подвези врача» совершено почти 8 тысяч поездок.