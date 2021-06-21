В Петербурге снова начнет работать проект «Подвези врача»

В Петербурге снова начнет работать проект «Подвези врача»
В обычное время врачи получают по 5-7 вызовов в день, сейчас может доходить до 30. Фото: комитет по здравоохранению

В Петербурге возобновят проект «Подвези врача». В Северной столице растет заболеваемость COVID-19, от городских поликлиник выросло число заявок на автоволонтеров.

В городе в середине июня примерно в 5 раз выросло количество вызовов врача на дом, в том числе возросло число желающих вакцинироваться и пройти выездные ПЦР-тесты, сообщила пресс-служба Смольного.

По словам губернатора Александра Беглова, во время зимнего подъема заболеваемости автоволонтеры за три месяца работы проекта помогли врачам добраться на вызовы к 7 294 пациентам.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге в рамках акции «Подвези врача» совершено почти 8 тысяч поездок.

новости СПб подвези врача


 

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