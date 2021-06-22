Стрельба в Колорадо унесла жизнь двух человек

В американском городе Арвада, штат Колорадо, произошла стрельба.

В результате происшествия погибли два человека, в том числе полицейский, сообщает местный телеканал CBS Denver.

Стрелявший открыл огонь по полицейскому, на место происшествия прибыли другие сотрудники службы. В итоге погибли два человека. Стрелявший был ликвидирован на месте.

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