Стрельба в Колорадо унесла жизнь двух человек

Стрельба в Колорадо унесла жизнь двух человек
Произошла стрельба. Фото: Pixabay

В американском городе Арвада, штат Колорадо, произошла стрельба.

В результате происшествия погибли два человека, в том числе полицейский, сообщает местный телеканал CBS Denver.

Стрелявший открыл огонь по полицейскому, на место происшествия прибыли другие сотрудники службы. В итоге погибли два человека. Стрелявший был ликвидирован на месте.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Петербурге в Калининском районе города между двумя компаньонами произошел конфликт, в результате которого один из них уехал в больницу с пулевым ранением.

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