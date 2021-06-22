В центре Гамалеи рассказали, каким препаратом можно ревакцинироваться от коронавируса

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что вакцина от коронавируса «Спутник V» подходит для ревакцинации для тех, кто привился «ЭпиВакКороной» или «КовиВаком».

«В целом, для ревакцинации достаточно «Спутника Лайт», — цитирует его РИА «Новости».

Напомним, «Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.