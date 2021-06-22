В Петербурге снизили скорость электротранспорта из-за жаркой погоды

В Петербурге снизили скорость электротранспорта из-за жаркой погоды
Приняты необходимые меры, чтобы обеспечить надежное энергоснабжение. Фото: Музей городского электрического транспорта

Режим повышенной готовности введен на транспорте и объектах инженерно-энергетического комплекса из-за жары в Северной столице. Снижена скорость городского электротранспорта.

Об этом сообщает Смольный. Из-за сильной жары городские предприятия общественного транспорта и объекты инженерно-энергетического комплекса работают в режиме повышенной готовности. Скорость электротранспорта снижена. Рядом с объектами инженерно-энергетического комплекса запрещено проводить земляные работы, передают в пресс-службе.

На теплосетях Северной столицы планово проводятся испытания летом, из-за жары их минимум. Приняты необходимые меры, чтобы обеспечить надежное энергоснабжение, высказался губернатор города Александр Беглов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жители четырех районов Петербурга пожаловались на отключение электроэнергии.

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