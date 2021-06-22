Президент Филиппин пригрозил антипрививочникам задержанием

Президент Филиппин пригрозил антипрививочникам задержанием
Президент Филиппин пригрозил отказывающимся вакцинироваться от COVID-19 задержанием. Фото: pixabay.com

Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что тех, кто отказывается прививаться от коронавируса, могут задержать.

«Не поймите меня неправильно, в этой стране кризисная ситуация, чрезвычайное положение. Если ты не хочешь вакцинироваться, я тебя задержу и введу тебе вакцину», — цитирует его CNN.

Он также отметил, что антипрививочники могли бы покинуть страну и уехать «в Индию или Америку».

По последним данным, на Филиппинах число случаев заражения коронавирусом достигло 1 364 239, выздоровело 1 284 643 пациента, число смертельных исходов достигло 23 749.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Словакии тысячи людей ожидают получение прививок «Спутником V». Прививку российской вакциной «Спутник V» ожидают в Словакии 4 752 человека, наибольшее число среди них составляют люди в возрасте 40-44 лет.

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