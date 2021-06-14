В Словакии тысячи людей ожидают получение прививок «Спутником V»

В Словакии тысячи людей ожидают получение прививок &#171;Спутником V&#187;
Вакцина "Спутник V" становится все доступнее. Фото: официальный сайт Sputnik V - первой зарегистрированной вакцины против COVID-19

Прививку российской вакциной «Спутник V» ожидают в Словакии 4 752 человека, наибольшее число среди них составляют люди в возрасте 40-44 лет.

Наименьшее число желающих привиться «Спутником V» среди граждан в возрасте 80-84 лет – 19 человек», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на братиславский Институт медицинской статистики.

Напомним, «Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

"Спутник V" коронавирус Словакия


 

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