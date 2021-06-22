В реке Луга под Кингесеппом обнаружили труп

В Кингисеппском районе нашли труп мужчины.

В полицию по Кингисеппскому району Ленобласти поступило сообщение от мужчины 1980 г.р. о том, что накануне по адресу: Кингисепп, по ул. Жукова напротив д.3 в акватории реки Луга обнаружили тело неустановленного мужчины.

Как стало известно Gazeta.Spb.ru, труп извлекли из воды, видимые признаки насильственной смерти отсутствуют. Личность не установили. Приметы: на вид 50 лет, рост 165- 170 см. волосы короткие коричневые с рыжим оттенком. Особые приметы отсутствуют. Одет в плавик черного цвета с красными вставками (полосками ).

Изъяли: два комплекта одежды: 1 — футболка темно — серого цвета с надписью «Левис» размер хl, джинсовые шорты темного цвета, джинсовая куртка темного цвета (черная), серые кроссовки на шнурках, синие носки. 2 — черные джинсы, тельняшка в черно — белую полоску, ботинки светло — коричневого цвета, 2 полотенца.

Труп направили в морг для установления причины смерти.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на набережной Обводного канала загорелись гаражи.