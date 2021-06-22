В Лужском районе обнаружили труп

В Лужском районе Ленинградской области нашли тело женщины, которая находилась в розыске.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 21 июня на автодороге Луга-Оредеж за поселке Мерёво в сторону н/п. Оредеж, на обочине с левой стороны обнаружен труп неизвестной женщины.

Выяснилось, что погибшая находилась в розыске за ОМВД России по Лужскому району как безвести пропавшая. Труп опознал дядя умершей

Тело направлено в морг для установления причины смерти.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что труп извлекли из воды, видимые признаки насильственной смерти отсутствуют. Личность не установили.