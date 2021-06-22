В Петербурге тесты на коронавирус сдали почти 30 тысяч человек

В Петербурге тесты на коронавирус сдали почти 30 тысяч человек
Петербуржцы сдают тесты на коронавирус. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Жители Петербурга продолжают сдавать тесты на выявление коронавирусной инфекции. За минувшие сутки обследование на коронавирус прошли 29822 человек.

Об этом стало известно сегодня, 22 июня. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией, за указанный период по номеру 122 в единую региональную информационно-справочную службу позвонили 31466 раз. Горожане задали вопрос, связанный с коронавирусом.

Петербургские волонтеры продолжают регистрироваться на портале #мывместе, они проходят обучение и аккредитацию, после чего выполняют заявки горожан. С осени город оказывает гуманитарную помощь нуждающимся петербуржцам, им доставляют продуктовые наборы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что инфекционист рассказал о риске новых волн ковида из-за мутаций вируса.

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В Петербурге тесты на коронавирус сдали почти 30 тысяч человек