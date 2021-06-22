Путин рассказал о роли примирения российского и немецкого народов для единой Европы

Президент России Владимир Путин считает, что страны после расширения НАТО поставили перед выбором — быть с Западом или с Москвой. Фото: скриншот трансляции ПМЭФ

Президент России Владимир Путин считает, что страны после расширения НАТО поставили перед выбором — быть с Западом или с Москвой. Фото: скриншот трансляции ПМЭФ

Президент России Владимир Путин в своей статье для немецкого издания Die Zeit, посвященной 80-летию начала Великой Отечественной войны, сообщил, что для становления единой Европы огромную роль сыграло примирение народов России и немцев.

Об этом сообщает РИА «Новости». Автор назвал статью «Быть открытыми, несмотря на прошлое».

Путин отметил, что для становления такой Европы, какой она сейчас есть, большую роль сыграло историческое примирение народов России и немцев.

В тексте российский лидер написал, что Россия открыта к честному взаимодействию и восстановлению партнерства с Европой, она готова создавать что-то новое с её помощью. Путин считает, что страны после расширения НАТО поставили перед выбором — быть с Западом или с Москвой.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Владимир Путин призвал провести осенние выборы в Думу честно и прозрачно