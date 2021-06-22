В Центре Гамалеи рассказали, сколько времени «Спутник V» защищает от коронавируса

В Центре Гамалеи рассказали, сколько времени «Спутник V» защищает от коронавируса
Вакцина "Спутник V" становится все доступнее. Фото: официальный сайт Sputnik V - первой зарегистрированной вакцины против COVID-19

Вакцина «Спутник V» защищает от коронавируса минимум полгода.

«У нас есть достаточно уже данных, что в течение полугода иммунитет точно сохраняется», — рассказал руководитель лаборатории Центра им. Гамалеи Владимир Гущин в эфире канала «Соловьев Live» в YouTube.

«Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

"Спутник V" вакцина коронавирус


 

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