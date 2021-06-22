В Москве приостановили запись на прививку вакциной «КовиВак»

В Москве приостановили запись на прививку вакциной &#171;КовиВак&#187;
До этого вакцина "КовиВак" была доступна в шести столичных медучреждениях. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников
В столице России приостановили запись на прививку вакциной «КовиВак». Причиной стал факт того, что закончилась вакцина «КовиВак».
Об этом сообщает сайт правительства Москвы. Власти города предупредили, что ожидается следующая партия вакцины.
До этого вакцина «КовиВак» была доступна в шести столичных медучреждениях.
Вакцину «КовиВак» зарегистрировали в феврале этого года. В июне стартовали третьи по счёту клинические испытания, в которой участвуют 32 тысячи людей. Она завершится через год.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления о «дискриминации» непривитых от коронавируса. Россияне без иммунитета к коронавирусу будут представлять угрозу для окружающих, какая-то дискриминация в этой связи ожидаема. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.
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