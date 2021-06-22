На Новоприозерском шоссе перевернувшаяся газель спровоцировал пробку

Место происшествия. Фото: скриншот ВКонтакте/ДТП и ЧП в Санкт-Петербурге

Место происшествия. Фото: скриншот ВКонтакте/ДТП и ЧП в Санкт-Петербурге

Во вторник, 22 июня, на Новоприозерском шоссе произошло ДТП, в результате которого образовалась огромная пробка.

«На Новоприозерском шоссе перевернулась Газель. Пробка огромная», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Судя по опубликованным в Сети снимкам, машина получила повреждения. На месте происшествия пока не видно скорой и полиции. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на перекрестке Расстанной улицы и Лиговского проспекта в Петербурге произошло ДТП с участием автобуса и легковушки. Авария остановила движение трамваев.