Депутаты продлят антикризисные полномочия Смольного и разрешат правительству оценивать гидов

Петербургские депутаты готовятся к очередному заседанию Законодательного Собрания. Совсем скоро шестой созыв городского парламента завершит свою работу. До этого времени депутаты намерены, в том числе продлить антикризисные полномочия Смольного, чтобы у правительства была возможность увеличивать резервный фонд.

Включить вопрос о рассмотрении законопроекта, который продлит антикризисные полномочия городского правительства, решили накануне, 21 июня, на совете фракций.

Документ предлагает приостановить до января следующего года действие пункта 2 статьи 20 Закона Санкт-Петербурга «О бюджетном процессе в Санкт-Петербурге». Это позволит правительству города оперативно принимать решения по резервному фонду.

«Введение ручного управления городом в условиях глобальной турбулентности и слабой предсказуемости развития ситуации полностью себя оправдало», — считает председатель ЗакСа Вячеслав Макаров.

Еще один законопроект, который могут рассмотреть в первом чтении, коснется работы гидов. Как отмечается в пояснительной записке, проект направлен на разграничение полномочий, которые установлены в федеральном законе.

Депутаты предлагают наделить Смольный полномочиями по созданию комиссии для аттестации экскурсоводов, гидов-переводчиков. Правительство также сможет утверждать форму нагрудной идентификационной карточки для этих специалистов и осуществлять надзор в сфере оказания услуг.

В третьем чтении городской парламент также может принять законопроект о согласовании архитектурного облика строительных объектов.

Всего в повестке ЗакСа на среду, 23 июня – порядка 20 вопросов.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что депутату ЗакСа Максиму Резнику предъявили обвинение в незаконном обороте наркотиков.