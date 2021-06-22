За неделю в Петербурге на 17% выросло число вакцинированных

В Петербурге за минувшую неделю на 17% выросло число прошедших вакцинацию от коронавируса. Об этом рассказал председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

Он отметил, что число вакцинированных в городе увеличилось по сравнению с прошлой неделей.

«Но я бы больше радости испытал, если бы это произошло несколько месяцев назад и сейчас бы мы не сталкивались с такими цифрами», — сказал Лисовец в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

С начала пандемии в Петербурге зафиксировано 459466 случаев заражения COVID-19. Скончались 15503 человека, в том числе 82 — за последние сутки. Выздоровело 430992 пациента.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что две ближайших недели, по прогнозу специалистов, могут быть непростыми из-за роста заболеваемости коронавирусом. В России ситуацию улучшить могла бы массовая вакцинация населения, ее темпы оставляют желать лучшего.