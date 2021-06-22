Непривитых итальянских медиков стали отстранять от работы

Если работник не привит, разрешили отстранять от работы без сохранения заработной платы. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Если работник не привит, разрешили отстранять от работы без сохранения заработной платы. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Итальянских врачей, непривитых от COVID-19, стали отстранять от работы.

Об этом сообщает РИА «Новости». В Италии массовую прививку запустили в конце 2020 года. Первыми вакцину получили сотрудники Национального института инфекционных заболеваний в столице. Затем доктора стали прививаться от COVID-19 по всей стране.

В постановлении по борьбе с COVID-19, который приняла Италия, говорилось об обязательной прививки всех итальянских медиков. Привиться от COVID-19 должны были врачи государственных и частных медучреждений.

Если работник не привит, разрешили отстранять от работы без сохранения заработной платы. Этот декрет действует до конца этого года.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что британский медик предположил, сколько лет потребуется ревакцинация. Ревакцинация от COVID-19 «усиливающими» дозами прививки может потребоваться в течение ближайших десяти.