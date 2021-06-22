Жара до +36 и грозы ждут Ленобласти в среду

Жара до +36 и грозы ждут Ленобласти в среду
В Ленобласти будет жарко. Фото: GazetaSPB/Валентин Егоршин

В Ленинградской области в среду сохранится жаркая погода. Местами в регионе могут пройти дожди и грозы.

Согласно прогнозу «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра в Ленобласти будет переменная облачность. В отдельных районах ожидаются дожди и грозы.

Ветер будет южным, юго-западным. Днем он будет умеренным, а при грозе — порывистым.

В ночь на 23 июня в Ленобласти прогнозируется от +19 до +24 градусов. В разгар дня температура воздуха достигнет +31…+36 градусов, но местами будет чуть прохладнее — до +28 градусов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в среду в Петербурге воздух прогреется до +34 градусов. Ночью и во второй половине дня на город местами обрушатся небольшие дожди и гроза.

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