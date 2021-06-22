Итальянский подросток подаст в суд на родителей за запрет привиться от COVID-19

Итальянский подросток подаст в суд на родителей за запрет привиться от COVID-19
Родители, как пояснил их сын, ярые противники прививки.  Фото: pixabay

Подросток из Италии обратился к адвокатам после того, как родители запретили ему делать прививку от COVID-19.

Об этом сообщает РИА «Новости». Юрист Джанни Балдини рассказал, что юноше 17 лет, и он не может вакцинироваться без разрешения родителей. Родители, как пояснил их сын, ярые противники прививки.

Пока дело не дошло до суда адвокат хочет поговорить с родителями, чтобы они передумали. Иначе дело передадут в ведомство по делам несовершеннолетних.

Это не первый случай в Италии. В городе Ареццо 16-летний подросток тоже пытается добиться разрешения на прививку.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что непривитых итальянских медиков стали отстранять от работы. Об этом сообщает РИА «Новости». В Италии массовую прививку запустили в конце 2020 года. Первыми вакцину получили сотрудники Национального института инфекционных заболеваний в столице.

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