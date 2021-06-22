В аэропорту Пулково 22 июня задержали девять рейсов

В среду, 22 июня, в петербургском аэропорту Пулково задерживаются внутренние и международные рейсы. Всего с вылетом опаздывают девять самолетов.

Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Иваново, Антальи, Липецка, Анапы, Якутска, Москвы, Калининграда, Сочи и Воронежа. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

Первым задерживается рейс авиакомпании «РусЛайн» до Иваново. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 10:25, однако время вылета сдвинули на 16:40.

Далее с опозданием вылетит рейс до Антальи. Туда полетит самолет авиакомпании «Северный Ветер». Изначально планировалось, что воздушный транспорт поднимется в небо в 14:05, но это произойдет не раньше 19:25.

Также задерживают рейс до Липецка. Его обслуживает авиакомпания «РусЛайн». Самолет должен был улететь в 14:55, но по факту ждать придется до 6:40 следующего дня.

Вылет рейса до города Анапы перенесли с 16:50 на половину шестого.

Следом задерживаются четыре самолета «Уральских авиалиний»: вылет рейса до Якутска отложили с 17:30 до 19:40; самолет в Москву улетит не в 17:45, а в 18:50; время вылета рейса до Калининграда перенесли с 19:00 на 19:55; самолет в Сочи улетит в 21:25, вместо 19:10.

Последняя задержка — самолет авиакомпании «РусЛайн» до Воронежа. Вылет сдвинули с 21:55 на 00:15.

Причины задержек не указываются. Все остальные рейсы, судя по информации воздушной гавани, вылетят в назначенное время. Позднее ситуация может измениться из-за погодных условий или по другим причинам.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Россельхознадзор осмотрел 1,4 млн икринок форели в Пулково.