В жилом доме на Петроградке закрыли незаконную гостиницу

Петербургская прокуратура через суд добилась прекращения деятельности незаконной гостиницы в квартире жилого дома в Петроградском районе.

Как сообщает пресс-служба городского надзорного органа, гостиницу организовало ООО «УК «Роял Капитал». Оно устроило гостиницу в квартире жилого дома, сдавая ее постояльцам минимум на сутки. А служба размещения работала круглосуточно..

Прокуратура в суде обосновала, что сдача квартиры для предоставления гостиничных услуг нарушает закон, права и законные интересы жильцов дома. Напомним, что мини-отели можно открывать только в нежилых помещениях.

Петроградский районный суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме.

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