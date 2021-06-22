В жилом доме на Петроградке закрыли незаконную гостиницу

В жилом доме на Петроградке закрыли незаконную гостиницу
Петроградский районный суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме. Фото: pixabay

Петербургская прокуратура через суд добилась прекращения деятельности незаконной гостиницы в квартире жилого дома в Петроградском районе.

Как сообщает пресс-служба городского надзорного органа, гостиницу организовало ООО «УК «Роял Капитал». Оно устроило гостиницу в квартире жилого дома, сдавая ее постояльцам минимум на сутки. А служба размещения работала круглосуточно..

Прокуратура в суде обосновала, что сдача квартиры для предоставления гостиничных услуг нарушает закон, права и законные интересы жильцов дома. Напомним, что мини-отели можно открывать только в нежилых помещениях.

Петроградский районный суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге вынесли приговор директору сети стоматологий, обвиняемому в хищениях из фонда ОМС.

незаконная гостиница новости СПб Петроградский район прокуратура


 

Новости партнеров
Петербуржцам вернули долги по зарплате на 185 миллионов рублей
Петербуржцам вернули долги по зарплате на 185 миллионов рублей
В драке на
В драке на "зеленой" ветке метро Петербурга двоим приезжим разбили головы
Юные супруги, зарезавшие в Мурино лучших друзей из-за лайков, разъедутся по разным колониям
Юные супруги, зарезавшие в Мурино лучших друзей из-за лайков, разъедутся по разным колониям
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В жилом доме на Петроградке закрыли незаконную гостиницу
С начала вакцинации от коронавируса в Петербурге привили 801 тысячу человек
Петербург побил четвертый по счету жаркий рекорд
Хозяин участка с борщевиком в Янино-2 выплатит более 35 млн рублей ущерба
Петербуржец угодил в полицию за угон «Тойоты Камри» за 2,4 млн рублей
В аэропорту Пулково 22 июня задержали девять рейсов
Беглов усилил контроль за масочным режимом в Петербурге
Петербуржец зацепился за мост, проплывая под ним на катере, и свалился в воду