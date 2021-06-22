Станции метро «Удельная», «Озерки» и «Проспект Просвещения» открыли после аварийной ситуации в тоннеле

Станции метро «Удельная», «Озерки» и «Проспект Просвещения» возобновили работу на вход и выход после аварийной ситуации в перегоне между «Проспектом Просвещения» и «Парнасом».

Об этом в 20:30 сообщила пресс-служба петербургского комитета по транспорту. Сейчас на вход и выход закрыта только станция «Парнас».

Движение по второй линии метро осуществляется от «Купчино» до «Проспекта Просвещения». На время закрытия последней станции «синей» ветки между «Проспектом Просвещения» и «Парнасом» запустили бесплатный автобус №198А.

Напомним, коллапс в метро связан с пробоем кабеля в фидерной зоне в тоннеле на станции «Парнас». Проблемы начались в 18 часов. Очевидцы сообщают в социальных сетях, что у станции «Проспект Просвещения» собрались пожарные составы, а также машины скорой помощи и реанимации.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что со станций «Парнас» и «Проспект Просвещения» эвакуировали 252 пассажиров.