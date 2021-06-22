На Замшина из окна выпал ребенок

На место инцидента прибыли сотрудники спецслужб, которые выясняют обстоятельства инцидента.

В Калининском районе сегодня вечером, 22 июня, из окна многоквартирного жилого дома выпал ребенок. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на улице Замшина. Свидетели уверяют, что с большой высоты упал ребенок. Прочие подробности не разглашаются – непонятно, жив ли и каковы обстоятельства происшествия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что 17-летняя девушка выпала из окна второго этажа в Центральном районе. Медработники поставили девушке диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибленная рана теменной затылочной области, ссадина носа, закрытый перелом костей носа со смещением.