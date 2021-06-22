На Авиаконструкторов услышали взрыв: вся улица в осколках

На Авиаконструкторов услышали взрыв: вся улица в осколках
Местные слышали громкий взрыв. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Свидетели отмечают, что взрыв произошел в одной из квартир.

В Приморском районе сегодня вечером, 22 июня, местные жители услышали взрыв. О нем они рассказали в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на проспекте Авиаконструкторов. В доме номер 25, уверяют свидетели, прогремел взрыв – настолько сильный, что он был слышен во всем здании. В результате по дороге разбросаны осколки стекла. Непонятно, есть ли пострадавшие и каковы обстоятельства происшествия.

Сотрудникам спецслужб предстоит разобраться в том, что именно случилось.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что станции метро «Удельная», «Озерки» и «Проспект Просвещения» открыли после аварийной ситуации в тоннеле.

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