В Тосно откроют детский сад на 180 мест

Он заработает к 1 сентября – объект уже готов к сдаче.

В Тосно в скором времени заработают новый детский сад. Ожидается, что он откроет свои двери к 1 сентября. Посещать учреждение смогут 180 малышей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ленинградской области.

Известно, что строители закончили основные работы и уже покидают здание. Осталось доделать пару мелочей: например, высадить деревья и траву на территории детского сада. В ближайшее время объект проверят сотрудники Госстройнадзора.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что детский сад на Приморском шоссе пообещали взорвать из-за долгов коллекторам.