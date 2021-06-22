В Тосно откроют детский сад на 180 мест

В Тосно откроют детский сад на 180 мест
Детский сад откроется совсем скоро. Фото: pixabay.com

Он заработает к 1 сентября – объект уже готов к сдаче.

В Тосно в скором времени заработают новый детский сад. Ожидается, что он откроет свои двери к 1 сентября. Посещать учреждение смогут 180 малышей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ленинградской области.

Известно, что строители закончили основные работы и уже покидают здание. Осталось доделать пару мелочей: например, высадить деревья и траву на территории детского сада. В ближайшее время объект проверят сотрудники Госстройнадзора.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что детский сад на Приморском шоссе пообещали взорвать из-за долгов коллекторам.

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