Петербуржцы второй день подряд жалуются на горячие батареи

Петербуржцы второй день подряд жалуются на горячие батареи
Батареи внезапно потеплели. Фото: pixabay.com

Они отмечают, что из-за жары и включенного отопления в квартирах находиться невыносимо.

Жители Санкт-Петербурга уже второй день подряд жалуются на включенное отопление в рекордную жару. Негодованием они делятся в социальной сети «Вконтакте».

На горячие батареи обратили внимание жители Васильевского острова – например, отопление дали в доме на Морской набережной. И это при том, что на дворе уже несколько дней аномальная жара – воздух прогрет до плюс 34 градусов. Пользователи предположили, что коммунальщики промывают трубы кипятком, в связи с чем трубы и стали горячими. От этого, правда, мало кому легче.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что жители переулка Пирогова пожаловались на включенное отопление.

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