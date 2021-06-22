В Выборге из-за жары начал плавиться асфальт

Автомобилисты заметили, что колеса машин перемазаны асфальтовыми массами.

Жители Выборга обратили внимание на то, что асфальт в некоторых местах начал плавиться. Это они объяснили высокими температурами – столбик термометра который день не опускается ниже отметки в плюс 30 градусов. Об этом пишет Online47.

Автомобилисты отмечают, что после поездок на колесах их машин остаются асфальтовые массы. Сам асфальт выглядит так, словно вот-вот растечется по дороге. Напоминаем, что в ближайшее время жара останется и с жителями Петербурга, и с жителями Ленинградской области. Важно беречь себя от солнца, пить побольше воды и проводить побольше времени в прохладных помещениях.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на трамвайных путях на Троицком проспекте треснул асфальт.