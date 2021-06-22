В Петербурге через суд закрыли незаконную гостиницу в доме Розенштейна

В Петербурге через суд закрыли незаконную гостиницу в доме Розенштейна
Дом Розенштейна был построен в 1913-1915 годах. Фото: скриншот Google Maps

На Петроградке, в историческом доме с башнями или доме Розенштейна, где располагается театр имени Андрея Миронова, выявили незаконную перепланировку. Оказалось, что владельцы одной из квартир на пятом этаже решили переделать её в 11 студий, не имея на то разрешения.

Квартира на пятом этаже в доме по Каменноостровском проспекту 35/75 и раньше доставляла проблемы соседям: в ней открывали то хостел, то гостиницу. Силами местных жителей, однако, их удавалось закрывать. Но недавно многострадальную жилплощадь вновь выкупили — на этот раз компания, которая решила разделить внушительную коммуналку на 11 небольших студий.

Действия строителей привели к тому, что театр Андрея Миронова попросту затопило, а у соседа этажом ниже накренился пол. При этом в самой компании, как пишет «Фонтанка», заверяют, что перегородки снесли только ветхие, и те — по требованию ЖКС. Перепланировкой никто не занимался, дожидаясь согласования с межведомственной комиссией и КГИОП.

Неравнодушный сосед снизу, однако, написал жалобу в районную администрацию, после которой в квартире провели проверку. Комиссия выявила, что самовольная перепланировка все же присутствует, а гостиничные услуги, оказываемые компанией-владельцем, незаконны, поскольку помещение относится к категории жилого.

В результате, собственника обязали привести коммуналку в первоначальное состояние. Прокурор Петроградского района обратился в суд с соответствующим иском. Правосудие оказалось на стороне жителей дома — исковые требования удовлетворили в полном объеме, а исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры.

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