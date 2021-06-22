Менеджер МакSим угодила в больницу вслед за певицей

Певица и ее менеджер находятся в больнице. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Певица и ее менеджер находятся в больнице. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Непонятно, каковы причины госпитализации.

Генеральный менеджер певицы МакSим Маргарита Соколова угодила в больницу вслед за артисткой. Об этом пишет «360», ссылаясь на слова женщины.

Непонятно, что стало причиной госпитализации. О певице известно, что она почувствовала ухудшением самочувствия перед концертом в Казани. Ей вызвали врача, МакSим сдала тест на коронавирус, но результат оказался отрицательным. Тем не менее, у певицы поражение 40% легких. Она находится в искусственной коме, артистку пришлось подключить к аппарату искусственной вентиляции.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Матвиенко призналась, что привилась от коронавируса назальной вакциной. Политик стала волонтером, так как относится к своему здоровью ответственно.