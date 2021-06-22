В Приморском районе дерево рухнуло на три автомобиля

В результате инцидента, кажется, никто не пострадал. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

В результате инцидента, кажется, никто не пострадал. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Горожане шутят, что деревья падают в обморок из-за аномальной жары.

В Приморском районе сегодня вечером, 22 июня, дерево по непонятной причине рухнуло на припаркованные у жилого дома автомобили. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на Школьной улице у дома номер 62. Там дерево упало на три легковых автомобиля. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

«От жары уже деревья в обморок падают»,

— шутят горожане под постом.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что дерево рухнуло на общественный транспорт на Энгельса. На фотографиях видно, что к месту происшествия прибыли аварийный службы. Движение на участке затруднено.