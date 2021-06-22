Петербуржцы рассказали о пациентах больницы, которые вынуждены лежать в коридоре

Петербуржцы рассказали о пациентах больницы, которые вынуждены лежать в коридоре
Пациенты лежат в коридорах. Фото: скриншот видео "Неизданное ДТП и ЧП | Санкт-Петербург"

Речь идет о медицинском учреждении Курортного района.

Жители Санкт-Петербурга рассказали о том, что некоторые пациенты больницы №40 Курортного района вынуждены лежать в коридоре из-за нехватки мест в палатах. Об этом они поведали в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Неизданное ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

В Интернет выложили ролик, на котором видно, что люди лежат в коридоре. Не уточняется, в каком именно отделении сделана запись, но заметно, что у пациентов перебинтованы руки и ноги.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Смольный проверит информацию о лежащих на полу коронавирусных пациентах.

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