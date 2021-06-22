В Минздраве рекомендуют студентам привиться от коронавируса в течение месяца

В Минздраве рекомендуют студентам привиться от коронавируса в течение месяца
Студентам важно сделать прививку. Фото: pixabay.com

Чтобы антитела успели вовремя выработаться, нужно завершить цикл вакцинации до середины июля.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко посоветовал студентам привиться от коронавируса в преддверии учебы. Он считает, что нужно поставить укол в течение месяца – до середины июля. Об этом 23 июня пишет РИА Новости.

«Студентам обязательно необходимо вакцинироваться. Перед началом учебного сезона важно, чтоб все студенты прошли вакцинацию»,

— сказал Мурашко.

Он добавил, что это важно, так как нужно приостановить распространение коронавируса.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что более 14 тысяч петербуржцев сделали прививку от ковид-19 за сутки. Первую дозу препарата получили более девяти тысяч человек.

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