На Большевиков произошло смертельное ДТП

На Большевиков произошло смертельное ДТП
Женщина скончалась в машине скорой помощи. Фото: Pixabay

В ночь на 23 июня на пересечении проспекта Большевиков и улицы Новоселов произошло серьезное ДТП.

Столкнулись две легковушки. В результате аварии загорелся Volkswagen. Спасатели потушили огонь и вытащили женщину в тяжелом состоянии из автомобиля Mercedes, сообщает 78.ru.

Пострадавшая женщина скончалась в машине скорой помощи. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются, проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на перекрестке Расстанной улицы и Лиговского проспекта в Петербурге произошло ДТП с участием автобуса и легковушки. Авария остановила движение трамваев.

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