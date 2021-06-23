На Большевиков произошло смертельное ДТП

В ночь на 23 июня на пересечении проспекта Большевиков и улицы Новоселов произошло серьезное ДТП.

Столкнулись две легковушки. В результате аварии загорелся Volkswagen. Спасатели потушили огонь и вытащили женщину в тяжелом состоянии из автомобиля Mercedes, сообщает 78.ru.

Пострадавшая женщина скончалась в машине скорой помощи. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются, проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на перекрестке Расстанной улицы и Лиговского проспекта в Петербурге произошло ДТП с участием автобуса и легковушки. Авария остановила движение трамваев.