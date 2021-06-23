Ученые рассказали, кто чаще всего страдает от депрессии

У «жаворонков» риск развития глубокой депрессии был на 23% ниже. Фото: pixabay

У «жаворонков» риск развития глубокой депрессии был на 23% ниже. Фото: pixabay

Американские ученые считают, что риск развития депрессии у тех, кто рано ложится и рано встает, ниже, чем у всех остальных. Исследование опубликовано на научном портале JAMA Psychiatry.

Специалисты провели эксперимент, в ходе которого использовали две генетические базы данных о более чем 800 000 взрослых. Кроме того, биологи собрали данные о режиме сна испытуемых. Ученые пришли к выводу, что у «жаворонков» риск развития глубокой депрессии был на 23% ниже.

Доктор Тилль Реннеберг, эксперт по хронобиологии, не участвовавший в исследовании, сказал, что «совам» часто приходится нарушать свой режим сна во время раннего подъема на работу, что может привести к депрессии, сообщает The New York Times.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ученые из США выяснили, какова взаимосвязь между нерегулярным сном и состоянием ментального здоровья. Оказывается, те, кто не высыпаются, подвержены депрессии больше остальных.