Биолог рассказала о главной опасности индийского штамма коронавируса

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии американского университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала, что главная опасность индийского штамма коронавируса заключается в его способности «быстро консолидировать» поражения легких.

По ее словам, клетки эпителия в легких обычно осуществляют газообмен — для этого альвеолы производят смесь полезных веществ. При коронавирусе клетки ее не производят, сообщает Lenta.ru.

Напомним, в Индии нашли COVID-19 сразу с двумя мутациями. Такого еще не встречали прежде. Такие мутации обнаруживаются в 15-20% образцов, их нет у британского, южноафриканского, бразильского штаммов.

Пока специалисты продолжают изучать новый штамм.

С начала пандемии в России выявлено 5 350 919 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 130 347 летальных исходов, выздоровели 4 889 450 пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Индии нашли COVID-19 сразу с двумя мутациями. Такого еще не встречали прежде. Такие мутации обнаруживаются в 15-20% образцов, их нет у британского, южноафриканского, бразильского штаммов.