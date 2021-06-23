В Ленобласти ожидается жара до +36 градусов

В среду, 23 июня, в Ленинградской области снова ожидается жаркая погода.

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в регионе ожидается переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь, ожидается гроза.

В ночное время суток столбики термометров покажут +19…+24 градуса, местами до +16 градусов, днем температура воздуха ожидается на уровне +31…+36 градусов, местами до +28 градусов.

Ветер южный, юго-западный ночью слабый, днем умеренный, при грозе порывистый.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что обширный антициклон окончательно разогнал облака в небе над Петербургом. Сегодня в городе будет тепло и сухо. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус в своем Facebook.