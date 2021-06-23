В Петербурге ожидают пятый температурный рекорд

Аномальная жара в Петербурге может в пятый раз подряд стать рекордной для города.

В среду, 23 июня, метеорологические условия в Северной столице будет формировать северо-западная периферия антициклона. Подробности рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«В такой ситуации при переменной облачности существенных осадков не ожидается, а столбики термометров пойдут на штурм очередного, уже пятого подряд, суточного рекорда максимальной температуры», — сообщил синоптик.

Днем столбики термометров покажут +32…+34 градусов. Ветер юго-западного направления подует со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 762 мм рт. ст., что немного выше нормы.

Суточный рекорд максимальной температуры для сегодняшнего дня составляет +30,7°, установлен он в 1917 году, и сегодня будет обновлён.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что жители Северной столицы не знают, куда деться от аномальной жары, которая установилась в городе на протяжении последних четырех дней, зато дети нашли выход из ситуации, резвясь в фонтанах.