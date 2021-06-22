В Петербурге дети купаются в фонтанах: горожане возмущены, а «Водоканал» объясняет, почему так делать нельзя

Жители Северной столицы не знают, куда деться от аномальной жары, которая установилась в городе на протяжении последних четырех дней, зато дети нашли выход из ситуации, резвясь в фонтанах. Это, однако, вызвало возмущение взрослых и заставило «Водоканал» напомнить об официальных рекомендациях.

Вопрос о том, насколько уместно разрешать детям купаться голышом в городских фонтанах, неожиданно привлек пристальное внимание петербуржцев. Обширное высказывание по теме петербурженка опубликовала в одной из групп в Facebook, посвященных жизни в Центральном районе города. Женщина сочла, что Летний сад — не самое подходящее место для купания в фонтанах, даже если это делают дети.

Участница сообщества отметила, что люди приходят в Летний сад, не для того, чтобы наблюдать за «голыми малышами». Логично предположить, что в таком месте хочется наслаждаться зеленью, произведениями искусства и ландшафтным дизайном. Позже автор дважды отредактировала запись, добавив, что купание в фонтанах нарушает и санитарные нормы. Это, однако, не спасло женщину от шквала негативных комментариев и критики.

«Я представляла, что этот пост не оставит соседей равнодушными. Но такого накала злобы и перехода на личности не ожидала», — удивилась петербурженка.

Между тем, позицию пользовательницы социальных сетей поддержал и «Водоканал Санкт-Петербурга». Организация напомнила, что водные украшения города можно использовать только по назначению — в противном случае это грозит проблемами со здоровьем смелым купальщикам и поломками для самих фонтанов.

Вода в декоративных сооружениях по составу и требованиям относится к технической, а не питьевой. Вдобавок там резвятся птицы, в чаши попадает дождь и пыль, а жаркая погода способствует размножению в воде различных бактерий. Кроме того, внутри фонтанов находится сложное оборудование, которое, с одной стороны, может травмировать при купании, а с другой его легко повредить.

Наконец, желающие спастись от жары петербуржцы могут занести в воду мусор, и это уже чревато остановкой работы насоса и внеплановым ремонтом, а значит — отключением «главного водного украшения города».