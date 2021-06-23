На Мебельной улице Мерседес подбил такси

На Мебельной улице Мерседес подбил такси
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

В среду, 23 июня на Мебельной улице в Петербурге произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

По словам очевидцев, разъехаться не смогли Mercedes и такси. При этом очевидцы утверждают, что водитель иномарки был пьян.

Судя по опубликованным снимкам, автомобиль такси получил серьезные повреждения сзади.

«На Мебельной улице пьяный водитель Мерседеса подбил такси», — сообщается в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте». Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на перекрестке Расстанной улицы и Лиговского проспекта в Петербурге произошло ДТП с участием автобуса и легковушки. Авария остановила движение трамваев.

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