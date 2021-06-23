Петербуржцев предупредили об ухудшении погоды

Петербуржцев предупредили об ухудшении погоды
Такая погода ждет петербуржцев. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

В Петербурге ожидается ухудшение погодных условий в среду, 23 июня.

В ГУ МЧС России по Петербургу предупредило жителей и гостей города об опасной жаре во второй половине дня. Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», сегодня ожидается сильное повышение температуры воздуха до +35 градусов.

Аномальная жара в Петербурге может в пятый раз подряд стать рекордной для города.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что жители Северной столицы не знают, куда деться от аномальной жары, которая установилась в городе на протяжении последних четырех дней, зато дети нашли выход из ситуации, резвясь в фонтанах.

мчс погода ухудшение погоды


 

Новости партнеров
Петербуржцам вернули долги по зарплате на 185 миллионов рублей
Петербуржцам вернули долги по зарплате на 185 миллионов рублей
В драке на
В драке на "зеленой" ветке метро Петербурга двоим приезжим разбили головы
Юные супруги, зарезавшие в Мурино лучших друзей из-за лайков, разъедутся по разным колониям
Юные супруги, зарезавшие в Мурино лучших друзей из-за лайков, разъедутся по разным колониям
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербуржцев предупредили об ухудшении погоды
В Петербурге зафиксировано более тысячи новых случаев коронавируса
«Коронавирус отдыхает»: пользователи соцсетей отреагировали на ...
Депутаты петербургского ЗакСа просят перерывы в заседаниях
Из-за жары депутатам ЗакСа пришлось раздеться
В Петербурге задержали тиктокера за незаконное ношение полицейской формы
В Петербурге задержали подозреваемого в нападении на двух женщин
Петербуржцы 1,5 часа провели в перегоне между «Парнасом» и ...