Петербуржцев предупредили об ухудшении погоды

В Петербурге ожидается ухудшение погодных условий в среду, 23 июня.

В ГУ МЧС России по Петербургу предупредило жителей и гостей города об опасной жаре во второй половине дня. Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», сегодня ожидается сильное повышение температуры воздуха до +35 градусов.

Аномальная жара в Петербурге может в пятый раз подряд стать рекордной для города.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что жители Северной столицы не знают, куда деться от аномальной жары, которая установилась в городе на протяжении последних четырех дней, зато дети нашли выход из ситуации, резвясь в фонтанах.