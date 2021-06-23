Ужесточение контроля, больше 90 смертей за сутки, митрополит облетел город с молитвой, отмена матчей ЕВРО-2020: последние новости о борьбе с ковидом в Петербурге

Эпидемиологическая ситуация в Петербурге с каждым днем вызывает все больше опасений: за минувшие сутки в городе выявили 1 092 новых случая заражения. Кроме того, скончались 93 человека, что стало для Северной столицы антирекордом за все время пандемии.

В целях борьбы с распространением коронавируса в Петербурге ужесточили контроль за ношением защитных масок в местах скопления людей. По поручению губернатора Александра Беглова участились рейды и проверки в общественном транспорте, учреждениях культуры, торговых центрах, магазинах и точках общепита. Безмасочников не только отказываются обслуживать, но и грозят составлением административного протокола. Только за 21 июня в метро составили 12 таких актов.

Кроме того, горожан, как и россиян в целом, активно призывают прививаться. Массовая вакцинация на сегодняшний день — единственный эффективный способ борьбы с пандемией и возвращения к прежней жизни. Петербуржцы, однако, не спешат с этой процедурой: с начала кампании первой дозой привились 801 763 человека, а оба компонента получили 669 881 из них.

Обеспокоена текущей эпиобстановкой в Северной столице и РПЦ. Митрополит Варсонофий на вертолете облетел город и помолился за здоровье местных жителей и победу над коронавирусом.

На фоне активно растущей заболеваемости комитет УЕФА разрешил России отказаться от проведения оставшихся матчей Чемпионата Европы по футболу, который проходит в Петербурге. Власти, однако, решили не срывать крупное мероприятие. Игр, между тем, осталось две — Швеция и Польша сразятся на «Газпром Арене» сегодня, 23 июня, а 2 июля ожидается встреча в рамках четвертьфинала.