В Приморском районе построят workout-площадку с зонами для кроссфита, скейтбординга и скалолазания

В Приморском районе появится workout-площадка с зонами для кроссфита, скейтбординга и скалолазания. Фото: OOO "Сэтл Групп"

В Приморском районе появится workout-площадка с зонами для кроссфита, скейтбординга и скалолазания. Фото: OOO "Сэтл Групп"

В Приморском районе откроют Workout-площадку с зонами для кроссфита, скейтбординга и скалолазания.

В жилом комплексе «Чистое небо» появилась современная и уникальная территория для спорта и активного образа жизни. Здесь можно учиться кататься на скейтбордах и роликах, играть в футбол и волейбол, заниматься скалолазанием и кроссфитом или заниматься на тренажерах. Многофункциональную спортивную площадку спроектировал и построил холдинг Setl Group. Ее планируется открыть уже в конце июня.

Спортивная зона разместилась на проспекте Королева – на участке южнее дома 76, между двумя детскими садами. Теперь у жителей квартала во дворе есть необходимый спортивный инвентарь для того, чтобы вести здоровый образ жизни. В частности, на площадке предусмотрены различные функциональные зоны. Это территория для кроссфита с многофункциональной рамой, канатами и турниками, «рукоходом», тумбами разной высоты и специальной шиной. Отдельно выделена зона с силовыми тренажерами разных видов и скамьями для пресса.

Кроме того, Setl Group установил здесь необычный тренажер «текбол», напоминающий стол для тенниса с изогнутыми бортами: он позволяет отрабатывать навыки игры в футбол, развивать выносливость и внимание.

На площадке предусмотрена отдельная территория для катания на скейтбордах с разгоночными и трюковыми рампами. Также есть скалодром и многофункциональное поле для игры в футбол, баскетбол и волейбол. На поле уложен искусственный газон, по своим характеристикам сравнимый с газоном на стадионе «Газпром Арена».

Рядом со спортивными зонами установлены дизайнерские деревянные скамейки, на которых можно отдохнуть после занятий или понаблюдать за футболистами и скейтерами. Эксклюзивным брокером проекта «Чистое небо» выступает «Петербургская Недвижимость».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в ЖК «Солнечный город» в Красносельском районе Петербурга открылся новый современный детский сад с бассейном и даже метеоплощадкой. Детсад на 220 мест построен холдингом Setl Group на пр. Ветеранов, 173 к. 2.