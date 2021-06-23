В Приморском районе построят workout-площадку с зонами для кроссфита, скейтбординга и скалолазания

В Приморском районе построят workout-площадку с зонами для кроссфита, скейтбординга и скалолазания
В Приморском районе появится workout-площадка с зонами для кроссфита, скейтбординга и скалолазания. Фото: OOO "Сэтл Групп"

В Приморском районе откроют Workout-площадку с зонами для кроссфита, скейтбординга и скалолазания.

В жилом комплексе «Чистое небо» появилась современная и уникальная территория для спорта и активного образа жизни. Здесь можно учиться кататься на скейтбордах и роликах, играть в футбол и волейбол, заниматься скалолазанием и кроссфитом или заниматься на тренажерах. Многофункциональную спортивную площадку спроектировал и построил холдинг Setl Group. Ее планируется открыть уже в конце июня.

В Приморском районе появится workout-площадка с зонами для кроссфита, скейтбординга и скалолазания. Фото: OOO «Сэтл Групп»

Спортивная зона разместилась на проспекте Королева – на участке южнее дома 76, между двумя детскими садами. Теперь у жителей квартала во дворе есть необходимый спортивный инвентарь для того, чтобы вести здоровый образ жизни. В частности, на площадке предусмотрены различные функциональные зоны. Это территория для кроссфита с многофункциональной рамой, канатами и турниками, «рукоходом», тумбами разной высоты и специальной шиной. Отдельно выделена зона с силовыми тренажерами разных видов и скамьями для пресса.

Кроме того, Setl Group установил здесь необычный тренажер «текбол», напоминающий стол для тенниса с изогнутыми бортами: он позволяет отрабатывать навыки игры в футбол, развивать выносливость и внимание.

На площадке предусмотрена отдельная территория для катания на скейтбордах с разгоночными и трюковыми рампами. Также есть скалодром и многофункциональное поле для игры в футбол, баскетбол и волейбол. На поле уложен искусственный газон, по своим характеристикам сравнимый с газоном на стадионе «Газпром Арена».

Рядом со спортивными зонами установлены дизайнерские деревянные скамейки, на которых можно отдохнуть после занятий или понаблюдать за футболистами и скейтерами. Эксклюзивным брокером проекта «Чистое небо» выступает «Петербургская Недвижимость».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в ЖК «Солнечный город» в Красносельском районе Петербурга открылся новый современный детский сад с бассейном и даже метеоплощадкой. Детсад на 220 мест построен холдингом Setl Group на пр. Ветеранов, 173 к. 2.

Setl Group площадка приморский район


 

Новости партнеров
Петербуржцам вернули долги по зарплате на 185 миллионов рублей
Петербуржцам вернули долги по зарплате на 185 миллионов рублей
В драке на
В драке на "зеленой" ветке метро Петербурга двоим приезжим разбили головы
Юные супруги, зарезавшие в Мурино лучших друзей из-за лайков, разъедутся по разным колониям
Юные супруги, зарезавшие в Мурино лучших друзей из-за лайков, разъедутся по разным колониям
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербург обновил рекорд по суточной смертности от коронавируса
«Манго Телеком» расширил возможности конструктора интеграций
В Ленобласти погиб прыгнувший с тарзанки 15-летний подросток
В Приморском районе построят workout-площадку с зонами для кроссфита, ...
СК: с наступлением теплой погоды в Петербурге произошло около 20 случаев ...
Милонов назвал хулиганами парочку, которая занималась любовью на Марсовом поле
В акватории Средней Невки моторная лодка затонула после столкновения с ...
Совфед одобрил расширение границ Петербурга