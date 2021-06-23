В Петербурге ожидается усиление ветра до 16 метров в секунду

Вечером 23 июня в Северной столице усилится ветер. Об этом петербуржцев предупредили в городском управлении МЧС.

Согласно данным синоптиков из «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня ветер усилится начиная с 19-22 часов по Невской губе Финского залива. Порывы южного, юго-западного ветра достигнут 16 метров в секунду.

Вместе с этим ожидается увеличение высоты волн до одного метра. Жителей города призвали быть внимательными и осторожными.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в ГУ МЧС России по Петербургу предупредило жителей и гостей города об опасной жаре во второй половине дня 23 июня. Ожидается сильное повышение температуры воздуха до +35 градусов.